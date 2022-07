Charts US : Elden Ring entre dans l'histoire Charts US : Elden Ring entre dans l'histoire

Nouveau bilan de la part de NPD pour le mois de juin aux USA, où la PlayStation 5 se permet grâce à de nouveaux stocks de devenir la console ayant généré le plus de revenus, là où la Switch se contente d'être la console la plus vendue.



D'ailleurs globalement depuis le début de l'année.



- La Switch est la console la plus vendue, suivie par les Xbox Series puis la PS5.

- La PS5 est celle qui a le plus rapporté, suivie par les Xbox Series puis la Switch.



Les principaux faits :



- Elden Ring intègre le top 10 des jeux les plus vendus de tous les temps aux USA !

- Mario Strikers fait une très belle entrée, contrairement à Fire Emblem Warriors : Three Hopes qui donne peu d'espoir pour cet épisode vu qu'il s'agit d'un des principaux territoires de la franchise.

- The Quarry n'est que 19e mais (comme Nintendo) sans inclure les ventes numériques (il était n°1 des ventes en juin sur le PS Store).

- L'actualité autour de Overwatch 2 et Final Fantasy VII Rebirth a fait son petit effet sur leurs prédécesseurs.





MEILLEURES VENTES SOFTWARE JUIN 2022 (USA)

- Classement par valeur.

- Pas de données numériques pour Take-Two, Bethesda, Techland et Nintendo.



1. Elden Ring

2. LEGO Star Wars : La Saga Skywalker

3. Mario Strikers : Battle League Football

4. MLB The Show 22

5. Overwatch

6. Mario Kart 8 Deluxe

7. Nintendo Switch Sports

8. Kirby et le Monde Oublié

9. Final Fantasy VII Remake

10. Minecraft



11. Call of Duty : Vanguard

12. F1 22

13. Monster Hunter Rise

14. Demon Slayer

15. Super Smash Bros Ultimate

16. Fire Emblem Warriors : Three Hopes

17. Sonic Origins

18. Légendes Pokémon : Arceus

19. The Quarry

20. Marvel's Spider-Man : Miles Morales





MEILLEURES VENTES SOFTWARE 2022 (USA)

- Classement par valeur.

- Pas de données numériques pour Take-Two, Bethesda, Techland et Nintendo.



1. Elden Ring (=)

2. LEGO Star Wars : La Saga Skywalker (=)

3. Légendes Pokémon : Arceus (=)

4. Horizon Forbidden West (=)

5. MLB The Show 22 (=)

6. Call of Duty : Vanguard (=)

7. Gran Turismo 7 (=)

8. Kirby et le Monde Oublié (=)

9. Mario Kart 8 Deluxe (=)

10. Madden NFL 22 (=)



(Aucun changement donc)