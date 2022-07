Metal Gear 35th : Konami compte au moins remettre en ligne les anciens épisodes

Nous sommes le 13 juillet 2022 et il y a pile 35 ans, la saganaissait de manière assez confidentielle sur MSX pour au fil du temps devenir l'une des grandes sagas du jeu vidéo. 35 ans, donc généralement l'occasion d'annonces tonitruantes, mais pas chez Konami qui a tout de même un truc à signaler : des choses se mettent en place pour remettre sur les stores en ligne les épisodes retirés entre temps pour certains problèmes de droits.On pense notamment àet, mais également un certaintoujours coincé dans sa « problématique » d'exclusivité PlayStation 3 et donc uniquement accessible un temps sur le PS Now (retiré depuis). On croise les doigts pour une éventuelle compilation accessible à tous, tout en espérant une concrétisation des rumeurs autour de vrais remakes.