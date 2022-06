Final Fantasy XVI : nouvelles informations Final Fantasy XVI : nouvelles informations

Naoki Yoshida s'est lancé dans une vague d'interviews à travers le monde peu de temps après la diffusion de la deuxième bande-annonce de Final Fantasy XVI, et on repart avec des informations aussi fraîches qu'intéressantes, dont voici celles à retenir :



- Le protagoniste principal, Clive, disposera d'un large arsenal d'attaques et de capacités basées sur les invocations (Primordiaux). Lorsque Clive récupère un Primordial, il ouvrira un nouvel arbre de compétences liées, à compléter au fil de l'expérience acquise.



- On pourra parfois contrôler un Primordial combattant un autre Primordial, dans des combats uniques et parfois totalement différents du reste. L'un ressemble par exemple à une espèce de shoot 3D.



- Comme les autres épisodes, Clive sera accompagné d'un ou plusieurs compagnons pendant la majorité de son voyage, tous dirigés par l'IA, avec lesquels on pourra discuter (et qui participeront évidemment aux combats).



- Yoshida tease que le chien aperçu dans la bande-annonce (Torgal) pourra éventuellement jouer un rôle en combat.



- Ce ne sera pas un monde ouvert, mais un ensemble de zone dont la taille reste à découvrir (au moins 4 grandes zones).



- On suivra la vie de Clive à travers trois étapes : adolescence, la vingtaine et la trentaine.



- Le jeu est entièrement jouable actuellement : reste à terminer le doublage dans toutes les langues, faire des tests d'équilibrage, améliorer les cinématiques et corriger les bugs.



- Jeu complet au lancement : aucun plan pour des DLC ou extensions.



- L'équipe a opté pour le retour au médiéval fantastique car ça reste le thème favori de la majorité du studio, dont celui de Naoki Yoshida, qui trouvait de toute façon que le style « SF Heavy » de précédents épisodes était devenu trop commun.



- L'un des points clés du récits tournera autour des Primordiaux, appartenant aux différentes nations et considérés comme l'équivalent de bombes nucléaires : chacun en possède mais personne ne les utilise, juste par principe de dissuasion. Lorsque certaines nations ont commencé à vouloir récupérer des cristaux mères à d'autres pays en exploitant les Primordiaux, on vous laisse imaginer l'état politique dans lequel se trouve le monde du jeu.



- C'est l'un des épisodes les plus coûteux de l'histoire de la franchise et les bénéfices ont intérêt à être au rendez-vous, sans quoi l'avenir de la franchise sera mise à mal.



Enfin, la troisième bande-annonce arrivera en fin d'année, basée sur l'univers et son scénario.