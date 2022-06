Atlus fait le point sur le retour de Persona 5 Royal, Persona 4 Golden et Persona 3 Portable

Les choses sont maintenant devenues claires : il n'y a aura pas d'exclusivité temporaire concernant la ressortie des différents. Que ce soiret, tous sortiront sur la totalité des supports en même temps, avec néanmoins quelques bémols pour le moment :sortira le 21 octobre sur Steam, le Windows Store, PlayStation 5, Xbox Series et Xbox One. Pas d'informations concernant une version boîte pour tel ou tel support.etarriveront quelques semaines après, uniquement en dématérialisé sur tous les supports.etne sont pas prévus sur PlayStation 5. Gematsu a de fait demandé à Atlus si les versions Xbox Series seront bien natives ou juste l'objet de la rétrocompatibilité, sans réponse pour le moment.- Tous seront traduits en français.- Tous sortiront Day One dans le Game Pass.