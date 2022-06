Les smartTV Samsung commenceront à intégrer nativement le xCloud dès la fin du mois Les smartTV Samsung commenceront à intégrer nativement le xCloud dès la fin du mois

Au départ grand souhait de Sony qui a peu à peu revu ses ambitions à la baisse pour son PlayStation Now, la possibilité d'accéder à un service de « jeux à la demande » deviendra une réalité pour Microsoft qui officialise enfin son partenariat avec Samsung, dont les smartTV intégreront nativement le xCloud dès le 30 juin sous la forme d'une simplet application.



Ceux qui auront une télé du genre auront donc juste besoin d'une bonne connexion, un abonnement Game Pass Ultimate et n'importe quelle manette Bluetooth pour profiter du catalogue de Microsoft, sachant que la concurrence (GeForce Now et Stadia) sera également de la partie. De quoi encore gonfler le nombre d'abonnés dans ce qui est une nouvelle étape qui va prendre rapidement une autre ampleur avec des collaborations vers d'autres constructeurs, et dans le pire des cas un dongle façon FireStick (Amazon).



Parallèlement, Microsoft a annoncé le « Project Moorcroft » qui en 2023 donnera accès (toujours aux membres Game Pass Ultimate) à des démos bien avant l'heure, le genre que l'on trouve sur les salons, avec dans un premier temps une mise en avant des indépendants. Microsoft offrira les outils nécessaires et même des compensations financières aux équipes intéressées.



Avant cela, donc dans le courant de l'année, le xCloud intégrera deux nouveaux marchés (Argentine et Nouvelle-Zélande) ainsi que la possibilité pour les abonnés de jouer à certains titres directement achetés sur le Store, donc en dehors du Game Pass.