Xbox : le rachat d'Activision Blizzard est entré dans sa phase intermédiaire Xbox : le rachat d'Activision Blizzard est entré dans sa phase intermédiaire

Revenant sur ce qui reste actuellement la plus grosse tentative de transaction de l'année en cours, Brad Smith (Président de Microsoft) a déclaré auprès du journal économique l'Écho que le rachat d'Activision Blizzard progressait bien, et même encore plus rapidement que prévu pour « une acquisition de cette taille ».



La phase de validation des actionnaires pour l'une et l'autre des entreprises est achevée, et nous en sommes maintenant selon ses mots à la phase intermédiaire, celle de l'enquête des différents organes de lois anti-trust, Microsoft se devant de donner des briefings et de répondre aux questions aussi bien à Washington qu'à Bruxelles ou encore Londres.



Brad Smith estime de fait que l'objectif d'une signature définitive au premier semestre 2023 se maintient, ce qui lui permettrait d'obtenir plusieurs studios et des poids lourds de l'industrie tels que Call of Duty, Warcraft, Overwatch sans oublier Crash Bandicoot et Candy Crush.



Pour autant, et tout comme Sony avec Bungie, Microsoft reste conscient que ce type de transaction risque de les placer en situation d'abus de position dominante, et a déjà rassuré les hautes instances sur le fait que des titres comme Call of Duty continueront de sortir sur supports PlayStation même au-delà des contrats marketings, et souhaite même sortir davantage de jeux sur Switch. Ce qui n'empêchera pas on s'en doute quelques exclues de temps à autre sur PC et Xbox Series...