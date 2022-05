Sony PlayStation cherche à son tour un responsable pour de futures acquisitions Sony PlayStation cherche à son tour un responsable pour de futures acquisitions

Tout est dans le titre mais il faut bien tartiner un peu, et c'est donc quelques jours après avoir découvert que Xbox cherchait un responsable talentueux pour analyser et saisir les meilleures opportunités pour de futures acquisitions de studio, que Sony lance une offre d'emploi pour exactement la même chose.



« Le travail fondamental consistera à développer des informations sur le marché grâce à de solides relations internes et externes, afin d'identifier des opportunités intéressantes de fusions/acquisitions et d'investissement. »



Bref, on n'a pas fini de voir des studios et tiers se faire absorber par les géants de l'industrie, avec de probables nouveaux gros coups d'éclat dans l'année à venir.



Signalons d'ailleurs que si certains continuent de brandir la bannière de l'indépendance absolue, d'autres restent ouvert aux propositions, en le disant clairement (Ubisoft et PlatinumGames), d'autres en sous-entendus (Quantic Dream).