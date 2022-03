[Rumeur] Microsoft plancherait sur un système d'abonnement Familial pour le Xbox Game Pass [Rumeur] Microsoft plancherait sur un système d'abonnement Familial pour le Xbox Game Pass

L'une des originalités du système d'abonnement Nintendo Switch Online n'en sera bientôt plus une : selon les sources de Windows Central, Microsoft compterait également proposer pour le Xbox Game Pass une option « familiale », dont plusieurs comptes liés au même abonnement. Plus précisément, pour un prix forcément supérieur mais moindre qu'au détail, le Game Pass Familial pourra relier jusqu'à cinq joueurs.



Du coup, on peut se poser des questions quant à l'avenir du « partage de compte » déjà possible entre console principale et secondaire.