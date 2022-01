Dying Light 2 : Techland préfère préciser ses propos autour des ''500h de jeu'' Dying Light 2 : Techland préfère préciser ses propos autour des ''500h de jeu''

Le monde change, la manière de communiquer aussi, et Techland a loupé une leçon en annonçant fièrement qu'il faudrait 500 heures pour terminer Dying Light 2 : Stay Human : la déclaration n'a pas eu l'effet escompté et le studio a fait face à une majorité de réactions négatives, beaucoup estimant que c'était bien trop long pour un seul jeu.



Du coup, petite marche-arrière et davantage de précisions pour nous apprendre que, « finalement », il n'y aurait pas besoin de jouer autant pour profiter suffisamment de cette suite :



- 20h juste pour l'histoire principale

- 80h en ajoutant l'essentiel des quêtes annexes

- 500h pour la totale : faire le jeu plusieurs fois pour voir toutes les fins, voir tous les endroits de la carte et récolter la totalité des objets de collection



Allez, on retourne attendre le lancement prévu le 4 février 2022.