Xbox : après la fournée d'hier, Microsoft a atteint la ''limite'' de nouveaux titres rétrocompatibles

Inutile de continuer de croiser les doigts pour de nouveaux élus (Jet Set Radio Future par exemple…) : Microsoft a déclaré officiellement que la nouvelle grosse fournée de jeux rétrocompatibles balancée hier sera la toute dernière, aussi bien pour la Xbox Classic que la Xbox 360.



Responsable de ce secteur chez Xbox, Peggy Lo explique avoir atteint « les limites » en raison de « contraintes de licence, juridiques et techniques », sous-entendant que même en mettant de coté un paquet de titres à la valeur très relative, le problème des derniers gros morceaux peut aussi bien venir d'un refus des éditeurs que de problèmes de droits, par exemple musicaux.



Nous ne sommes pas à l'abri d'une surprise mais avec un bilan fait désormais d'environ 40 titres Xbox Original et tout de même plus de 530 pour la Xbox 360, on peut féliciter Microsoft pour la promesse tenue.





UPDATE

- On ajoutera tout de même que malgré tout, me programme se poursuivra dans le cadre d'améliorations, notamment avec de possibles nouveaux titres patchés Series X ou compatibles avec l'option FPS Boost.