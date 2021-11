The Elder Scrolls VI : Phil Spencer sous-entend déjà l'exclusivité PC et Xbox Series

Au départ, on pouvoir avoir des doutes sur la liste des supports pouvant accueillir les grosses productions de Bethesda depuis le rachat de Microsoft, un peu moins tout de même quand fut tombé l'annonce de l'exclusivité PC/Xbox de(11 novembre 2022) et c'est sans grande surprise que nous voyons aujourd'hui Phil Spencer sous-entendre qu'il en sera de même pour, déclarant ne pas vouloir « punir une autre plate-forme » (la PS5 quoi) mais qu'il est logique de vouloir proposer des exclusivités de poids pour ses propres supports et services.On imagine du coup qu'il en sera de même pour, plus ou moins confirmé également il y a peu, l'ensemble rejoignant le casd'Arkane Austin également prévu sur PC et Xbox Series.En somme, ironiquement, à analyser de base quels auraient pu être les titres Bethesda/Zenimax à devenir des exclusivités Xbox, on se demande maintenant surtout s'il y en aura encore qui pourront sortir sur PlayStation 5.