Xbox : Phil Spencer a carte blanche pour continuer l'acquisition de nouveaux studios

Dans ce marché concurrentiel sur tous les points jusque dans le domaine des acquisitions, Microsoft n'est toujours pas rassasié malgré ses actuels 23 studios et fait savoir par l'intermédiaire de Phil Spencer (toujours via le Wall Street Journal) que l'entreprise était toujours en cours de recherche pour augmenter encore ses effectifs, et par rebond l'offre autour de son service Game Pass qui ratisse toujours plus large grâce au xCloud.



Pour autant, il n'est toujours pas question d'attraper au hasard et sur ce point, Spencer indique sur Satya Nadella (grand big boss de Microsoft) lui a laissé carte blanche sur sa stratégie : il n'y a, selon ses mots, ni quota ni calendrier lui imposant d'acquérir des studios avant telle ou telle date. Et le ou les prochains élus continueront de bénéficier d'une meilleure « stabilité financière » avec davantage de budget et d'effectifs pour viser le succès, même en leur accordant si besoin « des délais plus longs » dans le développement.



Pour autant, malgré des rumeurs et bruits de couloirs par-ci par-là, du « pourquoi pas » (Crystal Dynamics) au surprenant (Warner Bros) jusqu'au légèrement WTF (SEGA), rien n'indique encore clairement quel est la véritable prochaine cible de Microsoft. Pendant ce temps, conscient des enjeux, Sony a sorti le chéquier cette année pour sécuriser quelques boîtes, notamment Housemarque et Bluepoint.