Switch : Nintendo confirme que la baisse de prix est exclusivement européenne

En début de semaine, la Switch a connu sa première baisse de prix en voyant son modèle standard passer de 299 à 269€ en prix conseillé, ce qui est toujours ça de pris pour les intéressés de fin d'année qui n'ont pas forcément envie de passer par le modèle OLED (8 octobre) à 349€.



Mais étrangement, c'est le silence radio en dehors de l'Europe et pour cause, l'entreprise vient d'annoncer publiquement qu'aucune baisse n'était dans les plans de Nintendo sur les autres territoires dont les USA. L'explication, officielle du moins, vient tout simplement d'un changement lié au « taux de change » (car oui, techniquement, 300$, ce n'est pas 300€) et que l'ajustement européen place tout simplement la machine plus ou moins au même tarif que nos voisins outre-Atlantique.



Pour une fois qu'on pense un peu à nous...