La Switch a également droit à sa MAJ (13.0.0) La Switch a également droit à sa MAJ (13.0.0)

La Nintendo Switch se met également à jour pour passer la 13.0.0. Toujours pas de dossier, d'une fonction de succès/trophées (dire qu'on y croyait au début) ou de certaines applications comme Netflix, mais tout de même une petite avancée avec enfin la compatibilité Bluetooth.



De fait, vous pourrez maintenant utiliser écouteurs, mini-écouteurs, haut-parleurs et tout autres appareils audio compatibles SAUF les microphones, en ajoutant qu'il sera désormais possible de connecter deux manettes en même temps de cette façon. Les choses avancent…



Nintendo en profite pour déployer à l'avancer la compatibilité avec les nouveaux docks fournis avec port ethernet (donc avec la Switch OLED, qui arrivera le 8 octobre), permettant notamment un maintien de la connexion même en mode veille pour pouvoir télécharger logiciels et autres contenus.