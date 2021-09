Bravely Default : Asano confirme qu'une suite est déjà en planification (mais patience)

Avec quasiment un million de ventes en moins de 7 mois et la perspective de booster ce compteur sur la longueur, avec de plus une sortie Steam en soutien dès demain,est assurément un succès aux yeux de Square Enix, et son producteur Tomoya Asano ne perd pas de temps en déclarant qu'une suite tient désormais de l'évidence.Plus exactement, l'homme a accordé une interview au magazine Famitsu en déclarant que « la série se poursuivra sans aucun doute », que des plans ont déjà été établis sur le sujet, mais que pour l'heure, l'équipe en est toujours à la phase de planification et qu'il faudra 3 à 4 ans avant d'espérer voir le titre arriver.Une bonne nouvelle car ce temps d'attente signifie que nous obtiendrons directement un « vrai »et pas une nouvelle tentative de recyclage façon, qui a réussi à mener à des excuses de ce même Asano.