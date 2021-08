Halo Infinite : les Battle Pass seront uniquement dédiés aux défis (pas de points d'xp) Halo Infinite : les Battle Pass seront uniquement dédiés aux défis (pas de points d'xp)

Petite information concernant le multi de Halo Infinite qui fonctionnera comme le veut la coutume sur un principe de Battle Pass : contrairement à la majorité des jeux concernés (Fortnite, Rocket League, Warzone…), ceux du prochain 343 Industries n'exploiteront aucun système de points d'expérience. Uniquement les défis.



En bref, là où les autres misent sur les gains d'xp à chaque partie, avec des bonus obtenus par l'apport de défis quotidiens, Halo Infinite lui ne jouera que cette dernière carte pour progresser dans le Battle Pass. Une manière de pousser les joueurs à faire parler un minimum le skill (selon les défis) et de tenter de limiter l'effet « grind » avec des joueurs qui atteignaient le dernier palier à une vitesse folle.



Dans tous les cas, chacun sera libre de prendre tout son temps car on rappelle que, là encore contrairement à la concurrence, les Battle Pass de Halo Infinite seront permanents et vous aurez tout votre temps pour les terminer (et même en faire plusieurs simultanément avec le temps).



D'ailleurs si vous avez loupé le dernier Xbox Stream, la première saison du multi de Halo Infinite, et donc le Pass, seront sur le thème de Reach.