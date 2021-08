GTA V : du 4K & 60FPS sur New Gen GTA V : du 4K & 60FPS sur New Gen

Certains diront et probablement pas à tort que c'est la moindre des choses pour un titre lancé à la base sur PlayStation 3 et Xbox 360, mais sachez quand même qu'à en croire le PS Blog (allemand), Grand Theft Auto V : Expanded & Enhanced Edition tournera en 4K/60FPS sur PlayStation 5, et donc très probablement aussi sur Xbox Series X.



On attendra une éventuelle confirmation de la part de Rockstar qui compte nous dévoiler plus en détails cette nouvelle édition de son titre vendu à 150 millions d'unités, prévue le 11 novembre sur les deux supports précités en rappelant bien que GTA Online pourra cette fois être acheté de manière stand-alone, d'ailleurs offert aux joueurs PS5 à la même date, jusqu'en février 2022.