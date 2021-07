Housemarque : d'autres ''acteurs majeurs'' étaient à la table des négociations pour un rachat Housemarque : d'autres ''acteurs majeurs'' étaient à la table des négociations pour un rachat

Petite anecdote en ce week-end. Comme chacun sait, Housemarque fait désormais partie des PlayStation Studios, acquisition presque naturelle tant le studio a majoritairement été partenaire de Sony depuis 2007 et son Super Stardust HD, jusqu'à récemment avec Returnal.



Mais il aurait pu en être tout autrement en découvrant les propos de Ilari Kuittinen, co-fondateur et actuel PDG du studio, où l'on comprend que Sony avait surtout tout intérêt à sortir le chéquier en urgence pour sécuriser la boîte : d'autres représentants étaient à la table des négociations.



Kuittinen parle d'ailleurs d'un « printemps surréaliste » tant il ne pensait pas que Housemarque était susceptible d'intéresser autant de monde et sans révéler de noms, on parle « d'acteurs majeurs » venus aussi bien de Chine, de Suède que des USA. Sans jouer les plus fins analystes possibles, on peut assez facilement déterminer vu les provenances qu'on avait affaire aux désormais grands habitués des rachats que sont Tencent (Chine), Embracer Group (Suède) et enfin Microsoft voire Epic Games pour les USA.



Mais c'est finalement Sony qui a remportait la mise, on imagine davantage par la proximité décrite ci-dessus avec la branche PlayStation et comme Kuittinen l'ajoute : « Il est devenu rapidement clair que Sony voulait nous acheter car nous faisons des jeux différents des autres [PlayStation Studios] ».



Rappelons que le prochain chantier est déjà en cours, avec quelque chose de bien plus ambitieux que Returnal.