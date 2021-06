"Nintendo l'assure : Bayonetta 3 est en vie"

A chaque Nintendo Direct, on souhaite le miracle qui ne souhaite pas intervenir depuis bientôt 4 ans.fut en effet annoncé en décembre 2017 et depuis, jamais le titre pourtant très attendu n'a remontré le bout de son pif, pas même avec des artworks ou un pauvre teaser autre que celui montré la première fois.Pour un PlatinumGames toujours très occupé sur de multiples projets dont ceux liés à sa volonté d'indépendance, on pouvait commencer à se poser des questions et surtout espérer autre chose qu'un triste destin à la, ce qui ne sera pas le cas selon Bill Trinen et Nate Bihldorff, deux des responsables de Nintendo of America.Les deux hommes ont souhaité en effet confirmer auprès de Gamespot que le projet existait toujours et même mieux, qu'il avançait bien, juste qu'ils attendent que les choses soient suffisamment prêtes pour que le titre puisse revenir dans l'actualité.De fait, on ne peut que croiser les doigts pour une communication à la, à savoir une bonne présentation claire et complète et un lancement dans les mois qui suivent. Reste à savoir si 2022 sera enfin la bonne.