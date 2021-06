Cyberpunk 2077 va revenir sur le PS Store

Désormais dans un état suffisamment correct,a visiblement ré-obtenu l'approbation de Sony pour réintégrer (enfin) le PlayStation Store, CD Projekt en annonçant le retour pour ce 21 juin, après tout de même six mois d'absence.qui a aujourd'hui corrigé l'essentiel de ses défauts majeurs et qui, s'il continuera d'avoir des optimisations sur divers points, doit surtout avoir d'ici la fin d'année de premières MAJ de contenu et bien entendu la fameuse upgrade PlayStation 5 et Xbox Series.