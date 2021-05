SEGA confirme la compilation Sonic, et un nouvel épisode pour 2022

Deux autres annonces à retenir du petit show Sonic avec une autre confirmation, celle de la compilation old-school finalement nommée, incluant les trois premiers épisodes de la série ainsi que, prévu on ne sait encore quand sur on ne sait encore quels supports même si on peut imaginer que ça sortira un peu partout.Enfin, SEGA s'est permis d'officialiser qu'un nouvel épisode bien inédit était en préparation, ne livrant rien, même pas un logo, mais juste l'assurance que ça sortira en 2022, sur toutes les plates-formes.