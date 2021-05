Uncharted 4 semble se préparer pour le PC Uncharted 4 semble se préparer pour le PC

A l'heure où les rumeurs tournent autour d'un cinquième épisode, c'est Uncharted 4 : A Thief's End qui devrait faire un retour dans l'actualité non pas dans le cadre d'un remaster PS5… mais pour une sortie PC.



C'est en tout cas ce que sous-entend Sony lui-même avec un simple logo dans son rapport annuel fait aux investisseurs, le titre de Naughty Dog rejoignant donc la liste des portages PC cumulant first-party comme Horizon Zero Dawn et Days Gone, sans oublier les ex-deals que furent Death Stranding et Detroit : Become Human.