Sony dépose la marque Sunset Overdrive Sony dépose la marque Sunset Overdrive

Déjà disponible sur PC et Xbox One depuis un certain temps, Sunset Overdrive a vraisemblablement des chances de revenir prochainement sur supports PlayStation, Sony faisant officiellement d'en déposer la marque (depuis le 26 avril dernier plus exactement, mais rendu public seulement aujourd'hui).



Coïncidence, alors que des rumeurs évoquent des annonces fraîches dans les jours à venir, un certain leak vient mentionner un portage/remaster du précité sur PlayStation 4 et PlayStation 5, anticipant une suite nommée Sunset Apocalypse exclusive elle à la PS5. Contrairement au dépôt de marque, ces dernières infos restent à prendre avec des pincettes.