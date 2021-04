Microsoft : trimestre record pour le JV Microsoft : trimestre record pour le JV

Tout comme Sony, Microsoft a dévoilé également ses résultats fiscaux mais contrairement à son concurrent plus ou moins direct, toujours aucun chiffre concernant les ventes de consoles qui de toute façon doivent se porter pour le mieux puisque les Xbox Series sont également en totale rupture de stock malgré les approvisionnements de temps à autres.



Bref, la branche JV se porte très bien avec bientôt 3 milliards d'euros de CA pour un seul trimestre, soit une hausse de 50 % par rapport à l'année dernière et tout simplement un record pour la marque Xbox pour la période janvier/février/mars. Tous les voyants sont au vert avec une hausse du pognon récolté sur les abonnements, les jeux, les services mais aucune MAJ concernant le nombre d'abonnés Game Pass (18 millions en janvier dernier), même si quelques fuites évoquent un passage aux 23 millions depuis peu.



Ce sera tout, mais on ajoutera néanmoins que le géant de l'industrie continue de se porter à merveille puisque la totalité de Microsoft s'est offert un CA équivalent à 34,5 milliards d'euros (dont un tiers juste pour le Cloud), et un bénéfice de 12,8 milliards. En un seul trimestre.