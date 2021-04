La PS5 accueillera sa première MAJ demain La PS5 accueillera sa première MAJ demain

Quelques mois (déjà) après son lancement, la PlayStation 5 va accueillir demain le 14 avril sa première MAJ d'importance, fournie avec divers éléments promis par Sony, se résumant comme suit :



- Possibilité de stocker ses jeux sur un support USB externe (*)

- Système de partage étendu en cross-gen PS5/PS4

- Amélioration du système de chat (désactivation et volume au cas par cas)

- MAJ automatique sans avoir besoin d'allumer le jeu au préalable

- Nouvelles options pour réorganiser sa bibliothèque

- Refonte du menu Game Base

- Nouvelles options pour les trophées dont enlever les captures hormis pour les rares.

- Nouvelles options pour la PlayStation App dont des notifications pour les amis connectés et la possibilité d'ajouter des jeux à sa liste de souhaits.



(*) Il s'agit juste d'un support pour transférer ses jeux PS5 (comme on pouvait le faire sur PS4) sans possibilité de les allumer depuis le support externe. La vraie extension de stockage via M.2 attendra elle cet été.