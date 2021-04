[Rumeur] Un remaster de Sonic Colors en vue

A défaut d'un nouvel épisode qui prend tout son temps et qu'on pensait même voir annoncé l'année dernière, le hérisson bleu pourrait bien s'offrir en attendant le relifting d'un ancien épisode vu : on découvre seulement qu'un studio de doublage (en Allemagne) a ajouté en fin d'année dernière avoir travailler sur un certain, donc on imagine quelque chose tiré de la Wii plutôt que la DS.Coïncidence ou pas, le revendeur Sogamely a listé unsans savoir encore si la boîte est au courant de quelque chose ou juste si c'est de l'opportunisme par rapport à ce qui a été dit plus haut, mais apporte néanmoins des détails : sortie prévue cette année sur PS4, One & Switch, au prix de 34,99€.