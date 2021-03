Cyberpunk 2077 : CDPR commence à changer ses plans concernant le versant multi Cyberpunk 2077 : CDPR commence à changer ses plans concernant le versant multi

On revient sur CD Projekt avec une nouvelle déclaration qui a de l'importance : les plans concernant le jeu multi Cyberpunk ne sont plus d'actualité ou disons ont été modifiés. Il n'est aujourd'hui plus question d'en faire un produit à part entière comme initialement souhaité.



Le PDG ne se montre pas encore tout à fait clair et il faut dire qu'il y a le temps car la priorité est actuellement sur l'expérience solo (incluant du contenu gratuit, l'upgrade Next Gen, les extensions…) mais il est sous-entendu que la composante multi pourrait d'une façon ou d'une autre s'intégrer au launcher principal. Pas une mauvaise idée car cela assurerait une communauté importante d'entrée de jeu, et il faudra maintenant voir si confirmé quel sera le modèle économique (extension payante ?).



D'ailleurs, cette stratégie va se poursuivre dans les prochains chantiers vu que CDPR compte intégrer aussi souvent que possible du online dans ses grosses productions, du moins lorsque c'est pertinent, et surtout sans enlever l'essence principale du jeu de base, à savoir des RPG solo faisant un gros focus sur la narration.