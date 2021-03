N.Fox et J.Connell (Sucker Punch) deviennent ambassadeurs touristique de la ville de Tsushima N.Fox et J.Connell (Sucker Punch) deviennent ambassadeurs touristique de la ville de Tsushima

Durant de nombreuses années de développement, Sucker Punch devait croiser les doigts pour que Ghost of Tsushima rencontre un succès critique et commercial, et non seulement l'équipe a atteint son objectif, mais ils obtiennent aujourd'hui une reconnaissance qui va au-delà de leurs espérances : le maire Hiroki Hitakatsu vient d'annoncer offrir à Nate Fox (directeur du jeu) et Jason Connell (directeur créatif) le statut « d'ambassadeurs touristiques permanents » de la ville de Tsushima.



En collaboration avec Sony Interactive Entertainment, la ville proposera une campagne touristique basée sur le jeu dans le but de proposer aux fans une visite des principaux sites d'intérêt :



« Fox et Connell ont propagé le nom et l'histoire de Tsushima dans le monde entier d'une manière si merveilleuse. […] Il y a des japonais qui ne connaissaient même pas l'histoire de la période Gen-Ko donc pour le reste du monde, le nom et l'emplacement de Tsushima étaient littéralement inconnus. Je ne peux que les remercier. »