Nintendo 3DS : les 30 jeux les plus vendus (Japon)

Elle n'est plus vraiment de ce monde car tout simplement plus produite (et le SAV fermé sur son sujet) mais la Nintendo 3DS a néanmoins fêté ses 10 bougies il y a quelques jours, et le magazine Famitsu a marqué le coup en nous donnant la liste des 30 jeux les plus vendus sur le marché japonais, uniquement en format physique sans que ça ne change grand-chose vu que la part du numérique était assez anecdotique sur ce support.



Plein de jeux Nintendo donc, du Pokémon aussi, du Monster Hunter… mais aussi une relique du passé, venant rappeler à quel point Level-5 avait réussi un temps à percer avec sa franchise Yo-Kai Watch : en cumulant les trois versions du deuxième épisode, c'est bientôt 6 millions de ventes, soit techniquement le jeu le plus vendu de la machine sur ce territoire. Et aujourd'hui, la série est morte.



1. Pokémon X & Y : 4.504.626

2. Animal Crossing : New Leaf : 4.476.950

3. Pokémon Soleil & Lune : 3.844.977

4. Monster Hunter 4 : 3.591.334

5. Yo-Kai Watch 2 : Esprits & Âmes : 3.210.295



6. Pokémon Rubis Omega & Saphir Alpha : 3.170.976

7. Mario Kart 7 : 2.887.908

8. Monster Hunter Generations : 2.833.860

9. Yo-Kai Watch 2 : Spectres : 2.655.357

10. New Super Mario Bros. 2 : 2.624.127



11. Super Smash Bros 3DS : 2.613.529

12. Monster Hunter 4 Ultimate : 2.571.350

13. Pokémon Ultra Soleil & Ultra Lune : 2.529.930

14. Yo-Kai Watch Blasters : 2.191.034

15. Super Mario 3D Land : 2.178.637



16. Tomodachi Life : 1.826.729

17. Dragon Quest XI : 1.817.915

18. Monster Hunter Generations Ultimate : 1.691.202

19. Monster Hunter 3 Ultimate : 1.589.804

20. Yo-Kai Watch 3 : 1.516.996



21. Animal Crossing : Happy Home Designer : 1.507.126

22. Puzzle & Dragons Z : 1.477.621

23. Yo-Kai Watch : 1.303.281

24. Dragon Quest VII : 1.238.660

25. Super Mario Maker : 1.196.045



26. Luigi's Mansion : Dark Moon : 1.057.454

27. Monster Strike : 999.955

28. Dragon Quest VIII : 929.179

29. Dragon Quest Monsters : Terry's Wonderland : 921.310

30. Kirby Triple Deluxe : 821.295