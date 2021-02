Sony Japan Studio perd maintenant le producteur de Bloodborne et Tokyo Jungle Sony Japan Studio perd maintenant le producteur de Bloodborne et Tokyo Jungle

Les départs d'importance s'enchaînent malheureusement pour Sony Japan Studio qui perdra dans quelques jours Masaaki Yamagiwa, producteur de la surprise Tokyo Jungle mais surtout l'un des liens du studio avec FromSoftware puisqu'il fut également le producteur de Bloodborne et Déraciné (PSVR).



Récemment, et plus exactement en décembre dernier, le studio voyait déjà le départ de Teruyuki Toriyama (producteur de Soul Sacrifice mais aussi impliqué dans Bloodborne) puis en début d'année Keiichiro Toyama, l'homme derrière les licences Gravity Rush et Siren, parti fondé son propre studio en emmenant deux de ses collaborateurs.