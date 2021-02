Days Gone : configs et screens de la version PC

Comme chacun le sait depuis hier,va arriver sur PC et incarne même le premier représentant d'une nouvelle vague de portages de la part de PlayStation Studios, et l'éditeur n'aura pas tardé à ouvrir la page Steam qui permet de repartir avec quelques visuels et les configurations requises.On espère que les PCistes auront droit à un meilleur résultat technique que pour(à son lancement du moins), chose à vérifier dans le courant du printemps à venir.