Un nouveau State of Play demain soir

Sony s'est accaparé d'une bonne partie de l'actualité hier et si l'on trouvais de bonnes comme de mauvaises nouvelles, l'éditeur/constructeur a souhaité terminer sur une excellente note avec l'annonce d'un nouveau State of Play. Chose que votre serviteur aurait signalé en temps et en heure s'il n'était pas déjà dans son pieu mais bon…Donc ce nouveau State of Play, c'est pour ce jeudi 25 février (donc demain) à 23h00 où nous aurons des nouvelles des futurs jeux PS5/PS4 le temps d'une bonne demi-heure, avec un mixe entre first-party, éditeurs tiers et habituels indépendants.