Officiel : Gran Turismo 7 est reporté

Allez, on va dire qu'on le sentait arriver, hein ? Car après nous avoir indiqué une sortie de Gran Turismo 7 pour le premier semestre 2021, puis pour un vague 2021 avant de se montrer très silencieux, Sony Interactive Entertainment préfère ne plus donner de faux espoirs : ce sera pour 2022. Point.



Et les raisons, c'est donc les conditions très compliquées de développement liées à la pandémie, mais on imagine que vous aviez déjà deviné.