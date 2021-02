PlayStation Productions officialise l'adaptation TV de Twisted Metal, par le producteur de Cobrai Kai

Longtemps en rumeurs (on parlait même d'un film à l'époque), l'adaptation Live de la franchise deest finalement devenue une réalité comme nous l'apprend les spécialistes du site Variety, avec quelques informations au programme :- Ce sera plus exactement une série TV.- Le projet est en tête depuis 2019.- Qualifié comme du genre « comédie/action ».- Rhett Reese et Paul Wernick aux commandesCoté scénario, c'est forcément assez classique et trèsmais voici donc : un drôle d'étranger se voit offrir la chance d'avoir une vie meilleure à condition de livrer avec succès un mystérieux colis, ce qui lui demandera de traverser un désert post-apocalyptique. Il sera épaulé par un voleur fana de la gâchette et va devoir affronter sur sa route tout un tas de tarés en véhicules, dont un certain clown conduisant un camion de glaces (les fans comprendront).Boîtes de production :- PlayStation Productions- Sony Pictures Television- Electric AvenueProducteur et scénariste :- Michael Jonathan Smith (Producteurs exécutifs :- Rhett Reese et Paul Wernick (