[FY] 4,5 millions de PlayStation 5 écoulées pour les fêtes (et un total de 115 millions de PS4)

Comme attendu, Sony livre ses résultats pour la période de noël avec un énorme bon du CA en l'espace d'un an (de 5 à 7 milliards d'euros de début octobre à fin décembre) et un bénéfice opérationnel d'environ 630 millions d'euros. Pas de données pour ce que l'on appelle le « bénéfice net » mais quoi qu'il arrive, on est dans le vert.



D'ailleurs, Sony est dans le vert pour l'intégralité de ses branches, même le cinéma qui pouvait difficilement rapporter beaucoup en 2020 mais qui en même temps n'a pas trop coûté vu qu'une bonne partie des tournages étaient à l'arrêt, et c'est bien entendu le jeu vidéo qui constitue une nouvelle fois le poumon financier de l'entreprise.



On découvre donc le principal chiffre, donc 4,5 millions de PlayStation 5 distribuées dans le monde à la date arrêtée du 31 décembre (et donc toutes vendues, même si ça dépend à qui) mais tout de même une bémol : face à la pénuries des composants et donc les problèmes de stock qui en découlent, l'objectif n'est plus de battre la période de lancement de la PlayStation 4 (au 31 mars 2021) mais de faire aussi bien, donc environ 7,5 millions de PS5 à la date indiquée.



Les autres chiffres :



- 1,4 million de PS4 écoulées en fin d'année (115 millions au total)

- 47,4 millions d'abonnés PlayStation Plus (+ 1,5 en 3 mois)

- 87 % des possesseurs de PS5 sont abonnés au PS Plus