Nouveau modèle de Switch : pas d'annonce... ou en tout cas pas d'annonce ''proche'' selon Furukawa Nouveau modèle de Switch : pas d'annonce... ou en tout cas pas d'annonce ''proche'' selon Furukawa

Dans sa traditionnelle session de questions/réponses faite aux investisseurs, Nintendo a dû faire face à une certaine question : un nouveau modèle de Switch va t-il arriver dans le courant de l'année ?



Le PDG Shuntaro Furukawa devait s'y attendre, lui qui avait déjà entendu cette question il y a un an pour répondre que ce ne serait pas le cas « en 2020 » et cette fois, sans apporter plus de précisions mais sans rien nier non plus, l'homme se contente de dire qu'il ne faut pas s'attendre à une annonce proche car ils doivent déjà gérer le lancement de Super Mario 3D World en février et Monster Hunter Rise en mars.



C'est tout, mais cela pourrait sous-entendre que l'officialisation pourrait tomber après cela, donc pour bien démarrer la nouvelle année fiscale. C'est justement fin avril que la firme va donner ses prévisions de ventes jusqu'en mars 2022 et les données livrées auront des chances d'êtres suffisamment éloquentes.