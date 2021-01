Charts Japon : la PS5 fait preuve de patience

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 4 au 10 janvier 2021, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.Deuxième semaine de l'année et si on note une retombée de routine (post-étrennes), la situation ne change pas d'un poil avec une Switch qui continue de dominer sans partage aussi bien en software qu'en hardware, pendant que la PlayStation 5 continue visiblement d'attendre des stocks plus massifs, et il serait d'ailleurs temps de se bouger sérieusement : sur le même laps de temps (bientôt 2 mois), la pourtant malheureuse Wii U s'était 3 fois plus vendue que ça.