Guerilla semble tourner la page Killzone

Avec plus de 10 millions de ventes, Horizon Zero Dawn est le plus gros succès de l'histoire du studio Guerilla qui planche actuellement sur le deuxième épisode, Horizon Forbidden West, et a probablement déjà sur le papier quelques mots pour un troisième chapitre puisque les rumeurs évoquaient des plans initiaux pour une trilogie.



Bref, il n'y a donc pour un temps plus de place pour autre chose et cela semble se confirmer avec la fermeture du site officiel de la franchise Killzone, le studio laissant un mot aux fans pour les remercier de leur soutien, indiquant que cela n'affecte par le multi en ligne (pour les serveurs encore actifs) mais qu'il n'y a du coup plus de possibilités de créer/gérer des clans pour Killzone Shadow Fall qui de toute manière ne doit plus avoir beaucoup d'audience après plus de 7 ans.



Killzone Shadow Fall qui restera donc l'ultime épisode de cette série née de base sur PlayStation 2 avant de prendre son envol sur PlayStation 3, ayant également connu entre temps deux spin-off (PSP & PS Vita) plutôt sympas.