Japon : Sony confirme la fin de production de la PS4, pour privilégier les stocks de PS5 Japon : Sony confirme la fin de production de la PS4, pour privilégier les stocks de PS5

Simple rumeur le week-end dernier, l'arrêt de production pour la quasi-totalité des modèles de PlayStation 4 au Japon est aujourd'hui officiellement confirmée par Sony. Et comme nous disions dimanche, si c'était déjà le cas pour la « Pro » depuis octobre (et la vanilla bien avant cela), toutes les Slim sont désormais concernées à l'exception de la Jet Black 500Go qui sera donc l'unique représentante pour les mois à venir avant l'extinction, ne laissant aucun espoir pour que la quatrième génération dépasse les 10 millions sur ce territoire (elle tourne actuellement à 9,2 millions).



Le point intéressant qui ressort du communiqué, c'est la confirmation que cette mise à l'arrêt brutale (mais logique vu les ventes) a pour but premier d'optimiser la production de PlayStation 5 pour enfin offrir des stocks corrects au Japon comme au reste de l'Asie. Pour rappel, alors que la PS5 s'est offert un lancement record au niveau mondial, c'est tout l'inverse au Japon avec seulement 255.000 machines écoulées en 5 semaines, soit la pire performance dans l'histoire de la marque.