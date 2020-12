Capcom confirme sa petite Retro Station Capcom confirme sa petite Retro Station

On n'en doutait pas mais la fuite de la « Retro Station » sur Amazon n'avait rien d'un fake : Capcom confirme officiellement l'information en y apportant les détails qu'il faut en vue d'un lancement pour mars 2021, uniquement au Japon pour le moment.



Retro Station :

- 21.780 yens (environ 170€ HT)

- 23,8cm (largeur) x 27cm (profondeur) x 23,4cm (hauteur)

- Écran LCD 8 pouces de résolution (1024x768)

- Hauts-parleurs 10W



La bête sera également équipée d'un port HDMI si vous voulez profiter de vos jeux préinstallés sur la TV, d'un port USB Type-C pour y brancher le nouveau Retro Station Fightstick (6.908 yens, soit environ 55€ HT) et enfin d'une connectique pour y mettre un dongle (3.938 yens, environ 30€ HT) pour se relier à une deuxième borne en local.



Concernant les jeux :



- Mega Man : The Power Battle

- Mega Man 2 : The Power Fighters

- Mega Man X

- Mega Man & Bass

- Mega Man Soccer



- Street Fighter II

- Street Fighter II' Champion Edition

- Super Street Fighter II

- Super Street Fighter II Turbo

- Super Puzzle Fighter II Turbo