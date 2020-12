Chine : la Switch a dépassé la PS4 et s'approche maintenant des 4 millions Chine : la Switch a dépassé la PS4 et s'approche maintenant des 4 millions

Pays d'avenir pour l'industrie même si les choses se mettent très lentement en place, la Chine fait parler d'elle via un rapport de Bloomberg qui annonce selon ses sources locales que la Switch s'y est vendue à environ 1,3 million d'unités cette année, soit plus du double des ventes combinées de PS4/One.



Elle s'approcherait désormais des 4 millions (3,95 millions pour être précis), lui ayant permis de dépasser le total de PS4 (environ 3,52 millions) en pourtant bien moins de temps sur le marché. Nintendo peut donc remercier Tencent qui porte la console sur ce territoire, mais aussi un certain Ring Fit Adventure qui a propulsé la demande cette année : on rapporte que les géants Alibaba et JD.com ont reçu des dizaines de milliers de précommandes, chiffre totalement imprévu qui a poussé les deux firmes à suspendre temporairement les ventes.