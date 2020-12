Le réalisateur de Days Gone quitte Sony Bend Le réalisateur de Days Gone quitte Sony Bend

C'était deux des principaux piliers de Sony Bend et chacun vient d'annoncer son départ, même si John Garvin avoue que le sien a eu lieu il y a environ un an, soit peu après la sortie de Days Gone. Responsable narratif chez la quasi-totalité des jeux du studio depuis tellement longtemps que ça remonte même avant le rachat par Sony, l'homme ne quitte aucunement la boîte au mauvais terme, expliquant tout simplement avoir laissé tomber le JV pour se consacrer à d'autres passions.



Le deuxième départ n'est pas moins important puisqu'il s'agit de Jeff Ross, l'un des plus hauts responsables qui a grimpé les échelons depuis 2006 jusqu'à chopper le poste de réalisateur de Days Gone. Lui déclare qu'il dévoilera prochainement ses futurs plans.



Sony Bend s'attardera donc à demander éventuellement du renfort pour son prochain projet déjà en cours, dont les principaux points sont déjà fixés au moins sur le papier pour ce qui sera un nouveau jeu en monde ouvert, et très probablement un Days Gone 2 tant Sony n'a pas de raison d'en rester là après avoir vendu plus de 5 millions du premier volet, et que ce type de jeu trouverait un intérêt certain dans le SSD de la PS5.



Pour les retardataires qui posséderaient cette dernière, rappelons que le titre est justement offert dans la gamme PS Plus Collection.