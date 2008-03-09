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Après les annonces de restructuration, les licenciements massifs et la revente/séparation de plusieurs studios,revient sur ce qui ressemble désormais moins à un simple ajustement conjoncturel qu’à un vrai constat d’échec stratégique : Microsoft aurait dépensé près deces dix dernières années pour alimenter son écosystème Xbox, avec. Sauf que le jeu vidéo, visiblement, ne se consomme pas tout à fait comme des séries qu’on laisse tourner en fond pendant qu’on plie le linge.Le service a été lancé en 2017 avec des ambitions énormes, il devait atteindreà l’horizon fiscal 2026. Aujourd’hui, Bloomberg parle plutôt de, soit même moins que les derniers chiffres communiqués publiquement en 2024. Pire encore, le service aurait subi u, avant quene corrige partiellement le tir.Et c’est là que le modèle commence à grincer sérieusement.. A l’origine, il devait surtout donner une seconde vie à des titres de catalogue. Progressivement, il s’est transformé en vitrine day one pour des productions coûteuses, avec un effet pervers assez évident :Bloomberg rappelle également que la majorité des joueurs n’achètent que deux jeux par an, voire aucun pour une partie du marché.cite notamment le cas de, dont l’arrivée dans le Game Pass aurait coûté plus dede ventes à Xbox sur consoles et PC en 2024. Et pendant ce temps là,cette année là. Autrement dit, Microsoft a payépour acquérir, mais la franchise continue malgré tout de vendre très majoritairement sur la plateforme concurrente.ajoute un autre détail intéressant :. Donc l'acquisition la plus coûteuse de l'histoire du jeu vidéo est arrivée alors que la croissance du service, censé en être le principal bénéficiaire, montrait déjà des signes d'essoufflement.Autre détail assez parlant dans le papier de Bloomberg :. Les profits générés par le jeu de, décrit comme l’un des plus grands succès de l’histoire du médium, auraient été utilisés pouret donc. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si, les deux studios comptant le plus grand nombre de joueurs actifs mensuels, reporteront désormaisLa nouvelle direction voudrait désormais revenir à, avec davantage d’exclusivités fortes pour redonner une raison concrète d’acheter la machine.Au passage,indique également quene devrait pas arriver avant, tout en laissant entendre que ce calendrier pourrait encore glisser. Une attente qui confirme que, malgré la restructuration,Dans les faits, c’est un virage assez brutal. Pendant des années,. Aujourd’hui, Bloomberg décrit une entreprise qui semble redécouvrir qu’un constructeur doit malgré tout donner une raison d’acheter sa machine, tout en s’appuyant sur des franchises capables de générer durablement des revenus.est en train de solder une époque. Et comme souvent dans cette industrie,