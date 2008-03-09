Actualité générale

Les derniers chiffrespartagés pardonnent, à première vue,Sur le papier, c’est donc une industrie qui continue de progresser. Mais comme souvent avec les chiffres du jeu vidéo, le plus intéressant n’est pas forcément ce qui est écrit en gros dans le communiqué, mais ce que racontent les lignes un peu moins flatteuses.Et là, le constat est beaucoup moins euphorisant :. En apparence, c’est une très belle performance. Sauf que, qui continue de très bien se vendre, et par l’augmentation du prix moyen des machines.. Cela représente une hausse de 14%.. C’est évidemment très pratique pour présenter une courbe de revenus positive. C’est un peu moins convaincant quand on essaye de savoir si le marché est réellement en bonne santé.Car dans le même temps,C’est évidemment une performance majeure. Mais c’est aussi ce qui masque en partie la fragilité du reste du marché.. Le titre d’se classe directement numéro un du mois et devient déjà la quatrième meilleure vente de l’année.et, pendant que, notamment liée àAu final, ces chiffres racontent moins l’histoire d’un marché qui explose que celle d’un marché qui tient debout par la hausse des prix, quelques locomotives très puissantes et une concentration toujours plus forte autour des mêmes acteurs.. C’est là que la lecture devient plus inquiétante parce que lQuand les consoles se vendent moins mais coûtent plus cher, quand les revenus progressent davantage que les volumes, et quand une seule machine comme lasuffit à embellir toute la photographie, il faut peut être éviter de sortir le champagne trop vite.Et quelque part c’est peut-être ça le vrai résumé de 2026 :