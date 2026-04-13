Tests

est disponible depuis bientôt un mois donc je n’aurais pas l’audace d’user de mes phalanges pour vous détailler chaque point d’un jeu que désormais tout le monde connaît, déjà par ceux qui y jouent depuis des dizaines d’heures, quand certains autres continuent de le regarder d’un œil curieux. Il faut dire que l’on est ici dans un cas très particulier. Pour chaque jeu ou presque, tout le monde peut y aller de son avis voguant du GOTY à la bouse immonde, des mots du professionnels au simple joueur, chacun avec une objectivité assez relative, mais rares sont les jeux à avoir autant diviser que, non pas par un simple découpage de qualités/défauts mais bien dans l’intérêt que certains y portent quand d’autres ont eu du mal à le trouver. Mais déjà, c’est quoi exactementPour faire simple, vous prenez du, duet du, et vous secouez le tout pour étaler ça sur une map tellement énorme que communs sont qui ont passé plus de 50 heures sans même avoir quitté la première région. Et lorsqu’on prend les choses de loin, il n’y a rien de vraiment difficile à saisir. Vous incarnez Kliff, membre du clan des Crinières Grises lâchement assassiné par un méchant balaise suite à une bataille visiblement perdue d’avance, mais vous ressuscitez peu de temps après grâce à une force mystérieuse qui a besoin de vous autant que l’inverse. Le début du jeu sera donc de saisir le pourquoi du comment, pour ensuite retrouver vos compagnons, rétablir votre clan (et votre « camp ») puis viendra le moment d’aborder les choses sérieuses. Donc pour certains après plus de 100h de jeu, faut être prêt pour l’investissement.Et pour la deuxième fois,est finalement bien moins obscur que ce que certains pouvaient laisser entendre. C’est un immense monde ouvert où l’on peut se perdre durant des heures à faire des choses totalement annexes mais la structure principale est des plus limpides (à quelques énigmes près) : des missions principales, des missions secondaires de x factions ou plus random (genre primes), des combats plein de parades et d’esquive, un (gros) paquet de boss et un personnage qui augmentera en puissance exclusivement par le build, que ce soit la puissance de son équipement (que l’on peut booster à la forge ou avec des orbes de bonus) et un arbre de compétences (incluant l’augmentation de PV/MP/Endurance). Et pour accéder à tout cela, il faut de la thune, des matériaux à loot et des orbes à chopper en déboîtant des gueules et en terminant de petits défis, que ce soit en faisant des actions particulières ou en résolvant des micro-puzzles éparpillées sur la map façon sanctuaires de BOTW. En vrai, y a quoi de dur ? Hormis potentiellement le début ?peut se montrer très brutal durant les premières heures, beaucoup l’ont relevé, mais avec le recul, on se rend compte que la faute ne vient pas du jeu, ou en tout cas pas totalement, mais de mauvaises habitudes que l’on a acquises depuis bien longtemps. Concrètement, on pourrait dire qu’il existe deux types de jeu. Il y a ceux qui vont se la jouer faussement ouvert en nous enfermant dans une ligne plus ou moins droite pour mieux distiller les éléments essentiels au fur et à mesure, et il y a ceux qui vont très rapidement vous donner le plus important en vous expliquant comment faire avant de vous laisser découvrir comment exploiter tout cela de manière totalement libre. Le problème de, c’est que dans un élan de non-binarité oserait-on dire, il fut incapable de s’identifier comme l’un ou l’autre, préférant faire les deux en même temps. Ça veut dire quoi ? Hé bien imaginez un J-RPG quelconque. A un moment du scénario principal, il va vous proposer de faire de la cuisine (en gros c’est l’instant tuto), pour que seulement après cela, vous serez libre de faire la popote quand vous le souhaitez. Ici, pour faire simple, vous pouvez le faire dès le départ et qu’importe si le tuto n’arrive que plus tard. Et c’est là où beaucoup se sont sentis perdus car cette façon de faire concerne un paquet d’éléments du jeu.Donc voilà, dans bien des cas, lorsque vous faîtes face à un élément du gameplay que vous ne comprenez pas, ce n’est pas parce que vous êtes trop cons ou que le jeu ne vous explique pas les choses, c’est juste qu’il ne vous l’a pas encore expliqué. D’un côté on comprend l’envie pour les développeurs de vouloir laisser le joueur majoritairement libre et très rapidement, mais de l’autre, cela donnera souvent des situations où au détour d’une simple quête annexe, on va vous expliquer un truc que vous aviez parfaitement compris de vous-même (ou avec l’aide du net) 30 heures avant. Donc bref, chacun fera son choix dans la découverte du gigantesque monde à disposition mais si j’avais un conseil à vous donner, évitez de trop vous éparpiller, faites juste en sorte d’avoir un matos un minimum forgé et de la bouffe en stock, et attendez de commencer à développer votre camp pour seulement là embrasser la liberté.Mais quel que soit votre façon de faire, vous ne pourrez être qu’impressionné par le travail fourni paren matière d’exploration. On s’y perd et on prend plaisir à s’y perdre, certes parfois avec cette sensation de ne pas avoir accompli grand-chose après une longue session, mais il y a cette envie d’y retourner et d’en voir toujours plus, le jeu parvenant justement à distiller ses ajouts et ses surprises, peut-être même parfois un peu trop quand on se rend compte qu’on peut limite découvrir certaines choses au bout de 100h (alors que ça aurait pu être vachement utile avant si on avait pensé à s’y attarder). Certains reprocheront néanmoins que les récompenses ne sont pas toujours à la hauteur, notamment au niveau de l’équipement lorsque l’on finit par comprendre que tout se vaut à quelques variables près (au final, c’est le skin la vraie récompense) mais d’un autre côté, maxer une simple pièce d’équipement demande un tel investissement que l’on aurait soufflé à l’idée de devoir recommencer à chaque coffre ouvert.J’oserais dire que même s’il ne marquera pas autant son temps qu’unoupour le citer une nouvelle fois, nous aurons quand même « un avant un après », ne serait-ce que par la comparaison naturelle qui se fera à l’avenir sur certains titres. Je n’estime à aucun moment qu’il en fait trop sur sa proposition (bon allez, le Housing, c’est vraiment très accessoire en fait…), juste qu’il se montre maladroit dans ses intentions, et cela se remarque notamment dans les combats de boss dont les victoires ne donnent que rarement pleine satisfaction. On dirait du Soulsborne, de loin, mais les pattern sont tellement imbitables qu’il faut souvent se la jouer gros bourrin, et quand bien même on aimerait miser sur la méthode du skill ou de la réflexion (certains imposant telle ou telle façon de faire), à quoi bon se prendre la tête dans un jeu qui ne limite jamais le soin/la bouffe dans son inventaire ?Mais ce qui empêchera définitivementde briller parmi les plus grands, et je dirais même d’avoir mis tout le monde d’accord d’entrée de jeu malgré ses aléas majoritairement corrigés dans les rapides mises à jour, c’est (et beaucoup le savent désormais) sa narration tout simplement pitoyable. Le pire c’est qu’il faut pourtant reconnaître que le jeu fourni des efforts ignorés par d’autres (hello), avec de vraies animations durant une bonne partie des dialogues. On sent à plus d’un moment que ça veut se la jouerdans la mise en scène de simples échanges, mais l’écriture est standard, le scénario bien trop étiré pour y accorder le moindre rythme, et surtout, c’est peut-être le pire, il ne se dégage rien de 99 % du casting. Ça essaye, surtout avec nos compagnons, mais on oublie tout dès que la cinématique se termine, peut-être aussi parce que toutes les mimiques du monde ne peuvent donner une vraie personnalité, d’où un héros tout simplement random, et deux autres personnages jouables qui le sont tout autant au point que la majorité se contentera d’ignorer leurs existences en dehors de rares moments obligatoires. Et ça, toutes les mises à jour du monde n’y changeront rien…