Conditions de test : effectué sur PlayStation 5 Pro à partir d’un code review, sans aucun regret sur tout ce temps passé à ses côtés.
Crimson Desert est disponible depuis bientôt un mois donc je n’aurais pas l’audace d’user de mes phalanges pour vous détailler chaque point d’un jeu que désormais tout le monde connaît, déjà par ceux qui y jouent depuis des dizaines d’heures, quand certains autres continuent de le regarder d’un œil curieux. Il faut dire que l’on est ici dans un cas très particulier. Pour chaque jeu ou presque, tout le monde peut y aller de son avis voguant du GOTY à la bouse immonde, des mots du professionnels au simple joueur, chacun avec une objectivité assez relative, mais rares sont les jeux à avoir autant diviser que Crimson Desert, non pas par un simple découpage de qualités/défauts mais bien dans l’intérêt que certains y portent quand d’autres ont eu du mal à le trouver. Mais déjà, c’est quoi exactement Crimson Desert ?
Pour faire simple, vous prenez du Zelda Breath of the Wild, du Assassin’s Creed et du Red Dead Redemption 2, et vous secouez le tout pour étaler ça sur une map tellement énorme que communs sont qui ont passé plus de 50 heures sans même avoir quitté la première région. Et lorsqu’on prend les choses de loin, il n’y a rien de vraiment difficile à saisir. Vous incarnez Kliff, membre du clan des Crinières Grises lâchement assassiné par un méchant balaise suite à une bataille visiblement perdue d’avance, mais vous ressuscitez peu de temps après grâce à une force mystérieuse qui a besoin de vous autant que l’inverse. Le début du jeu sera donc de saisir le pourquoi du comment, pour ensuite retrouver vos compagnons, rétablir votre clan (et votre « camp ») puis viendra le moment d’aborder les choses sérieuses. Donc pour certains après plus de 100h de jeu, faut être prêt pour l’investissement.
Et pour la deuxième fois, Crimson Desert est finalement bien moins obscur que ce que certains pouvaient laisser entendre. C’est un immense monde ouvert où l’on peut se perdre durant des heures à faire des choses totalement annexes mais la structure principale est des plus limpides (à quelques énigmes près) : des missions principales, des missions secondaires de x factions ou plus random (genre primes), des combats plein de parades et d’esquive, un (gros) paquet de boss et un personnage qui augmentera en puissance exclusivement par le build, que ce soit la puissance de son équipement (que l’on peut booster à la forge ou avec des orbes de bonus) et un arbre de compétences (incluant l’augmentation de PV/MP/Endurance). Et pour accéder à tout cela, il faut de la thune, des matériaux à loot et des orbes à chopper en déboîtant des gueules et en terminant de petits défis, que ce soit en faisant des actions particulières ou en résolvant des micro-puzzles éparpillées sur la map façon sanctuaires de BOTW. En vrai, y a quoi de dur ? Hormis potentiellement le début ?
Crimson Desert peut se montrer très brutal durant les premières heures, beaucoup l’ont relevé, mais avec le recul, on se rend compte que la faute ne vient pas du jeu, ou en tout cas pas totalement, mais de mauvaises habitudes que l’on a acquises depuis bien longtemps. Concrètement, on pourrait dire qu’il existe deux types de jeu. Il y a ceux qui vont se la jouer faussement ouvert en nous enfermant dans une ligne plus ou moins droite pour mieux distiller les éléments essentiels au fur et à mesure, et il y a ceux qui vont très rapidement vous donner le plus important en vous expliquant comment faire avant de vous laisser découvrir comment exploiter tout cela de manière totalement libre. Le problème de Crimson Desert, c’est que dans un élan de non-binarité oserait-on dire, il fut incapable de s’identifier comme l’un ou l’autre, préférant faire les deux en même temps. Ça veut dire quoi ? Hé bien imaginez un J-RPG quelconque. A un moment du scénario principal, il va vous proposer de faire de la cuisine (en gros c’est l’instant tuto), pour que seulement après cela, vous serez libre de faire la popote quand vous le souhaitez. Ici, pour faire simple, vous pouvez le faire dès le départ et qu’importe si le tuto n’arrive que plus tard. Et c’est là où beaucoup se sont sentis perdus car cette façon de faire concerne un paquet d’éléments du jeu.
Donc voilà, dans bien des cas, lorsque vous faîtes face à un élément du gameplay que vous ne comprenez pas, ce n’est pas parce que vous êtes trop cons ou que le jeu ne vous explique pas les choses, c’est juste qu’il ne vous l’a pas encore expliqué. D’un côté on comprend l’envie pour les développeurs de vouloir laisser le joueur majoritairement libre et très rapidement, mais de l’autre, cela donnera souvent des situations où au détour d’une simple quête annexe, on va vous expliquer un truc que vous aviez parfaitement compris de vous-même (ou avec l’aide du net) 30 heures avant. Donc bref, chacun fera son choix dans la découverte du gigantesque monde à disposition mais si j’avais un conseil à vous donner, évitez de trop vous éparpiller, faites juste en sorte d’avoir un matos un minimum forgé et de la bouffe en stock, et attendez de commencer à développer votre camp pour seulement là embrasser la liberté.
Mais quel que soit votre façon de faire, vous ne pourrez être qu’impressionné par le travail fourni par Pearl Abyss en matière d’exploration. On s’y perd et on prend plaisir à s’y perdre, certes parfois avec cette sensation de ne pas avoir accompli grand-chose après une longue session, mais il y a cette envie d’y retourner et d’en voir toujours plus, le jeu parvenant justement à distiller ses ajouts et ses surprises, peut-être même parfois un peu trop quand on se rend compte qu’on peut limite découvrir certaines choses au bout de 100h (alors que ça aurait pu être vachement utile avant si on avait pensé à s’y attarder). Certains reprocheront néanmoins que les récompenses ne sont pas toujours à la hauteur, notamment au niveau de l’équipement lorsque l’on finit par comprendre que tout se vaut à quelques variables près (au final, c’est le skin la vraie récompense) mais d’un autre côté, maxer une simple pièce d’équipement demande un tel investissement que l’on aurait soufflé à l’idée de devoir recommencer à chaque coffre ouvert.
J’oserais dire que même s’il ne marquera pas autant son temps qu’un The Witcher 3 ou Zelda BOTW pour le citer une nouvelle fois, nous aurons quand même « un avant un après » Crimson Desert, ne serait-ce que par la comparaison naturelle qui se fera à l’avenir sur certains titres. Je n’estime à aucun moment qu’il en fait trop sur sa proposition (bon allez, le Housing, c’est vraiment très accessoire en fait…), juste qu’il se montre maladroit dans ses intentions, et cela se remarque notamment dans les combats de boss dont les victoires ne donnent que rarement pleine satisfaction. On dirait du Soulsborne, de loin, mais les pattern sont tellement imbitables qu’il faut souvent se la jouer gros bourrin, et quand bien même on aimerait miser sur la méthode du skill ou de la réflexion (certains imposant telle ou telle façon de faire), à quoi bon se prendre la tête dans un jeu qui ne limite jamais le soin/la bouffe dans son inventaire ?
Mais ce qui empêchera définitivement Crimson Desert de briller parmi les plus grands, et je dirais même d’avoir mis tout le monde d’accord d’entrée de jeu malgré ses aléas majoritairement corrigés dans les rapides mises à jour, c’est (et beaucoup le savent désormais) sa narration tout simplement pitoyable. Le pire c’est qu’il faut pourtant reconnaître que le jeu fourni des efforts ignorés par d’autres (hello Bethesda), avec de vraies animations durant une bonne partie des dialogues. On sent à plus d’un moment que ça veut se la jouer Rockstar dans la mise en scène de simples échanges, mais l’écriture est standard, le scénario bien trop étiré pour y accorder le moindre rythme, et surtout, c’est peut-être le pire, il ne se dégage rien de 99 % du casting. Ça essaye, surtout avec nos compagnons, mais on oublie tout dès que la cinématique se termine, peut-être aussi parce que toutes les mimiques du monde ne peuvent donner une vraie personnalité, d’où un héros tout simplement random, et deux autres personnages jouables qui le sont tout autant au point que la majorité se contentera d’ignorer leurs existences en dehors de rares moments obligatoires. Et ça, toutes les mises à jour du monde n’y changeront rien…
Par contre, c’était bien sympa mais c’est bon, je ne veux plus de jeux de 150h cette année...
C'est quand meme leur premier jeu solo et c'est assez ouf en vrai.
Ya des studios qui ont plus de 30ans d'experience dans ce domaine et qui n'arrive pas a sortir des jeux comme ça.
Perso je me régale sur le jeu alors qu'il a pas mal de defauts, mais ses qualités sont tres tres grandes
Comme je te comprends, l'année dernière j'ai fait autant voir un peu plus sur KCD2, overdose sur la fin, mais j'ai quand même réussi à lui mettre 7/10, excellent RPG mais avec trop de défaut du 1 encore présent.
Ce qui m'interesse aujourd'hui c'est les tests de Pragmata qui vont dropper cet apres midi
D’habitude quand c’est 5 sur 10 chez l’un, c’est 6 sur 10 chez l’autre, et inversement etc.
Mais là tu sembles avoir largement mieux apprécié ce Crimson Desert qu’eux.
Et je te rejoins parfaitement sur les jeux avec d’énormes durées de vie, à partir de la quarantaine c’est plus possible, surtout avec plusieurs mioches sous la main.
Bon test
Arrête de pourrir le site !
Je pense qu'on réalise pas encore qu'il va être très difficile de retrouver une ambition équivalente à celle de crimson desert pour un jeu du genre à l'avenir...(à part GTAVI certainement).
Sur bien des aspects, je pense que c'est LE jeu qu'ubisoft rêve de faire depuis des années sans jamais y arriver.
shanks alors il était comment le chèque de Pearl abyss?
Assez pour le prochain Picross?
Je comprends pas ton commentaire pour le coup...
Mais t'as combien de comptes au juste???
gasmok2 Y s'en fait un tout les jours (ou il a prévu 5000 comptes de réserve) pour être sûr de jamais être banni totalement et être sûr qu'on le voit malgré tout. C'est un mec avec un sérieux problème dans la tête.
Je bloque sur la gestion du camp, pour avoir le coiffeur et d'autre truc.
Ce weekend sûrement gros délire, pour crafter des gems chez la sorcière. Flèche illimité
Et les couleurs aussi
Je suis d'accord au niveau de l'industrie. Par contre, beaucoup de joueurs seront marqués.
Ce jeu c'est un osef total me concernant, au pire sur le Gamepass.
Parce qu'ils nous bourrent le crâne avec, j'étais légèrement curieux de la note.
Je m'attendais à un 6/10.
Je suis étonné que Shanks ne l’ai pas ban. Il est complètement dingue !
l'Open world du pauvre. Tout est moyen.
Tout est inspiré d'autres jeux mais en moins bien.
Collisions mal faites, combats bof, les morts ridicules, la DA d'un banal, les énigmes façon zelda botw m'ont achevé.
Les points que j'ai apprécié sont les paysages, la faune et la flore. Sur ces points là on sent en effet qu'il y a eu du boulot, et c'est vraiment beau.
Je trouve que la jaquette du jeu résume parfaitement ce jeu.
"BOF"
Si j'avais que 100h de jeu, j'aurais rendu le test avant ça
Cependant pas suffisant pour m'intéresser au jeu.
Il coche pourtant toute les cases pour titiller ma fibre de joueur, mais il a ce je ne sais quoi de pas inspirant.
Entre le perso aux air de Jhon Snow anémique (Jhon Snow quoi), l'univers fourre tout mais générique, le peu de monstres montré dans cette vidéo sont vu et revu.
Après, oui ça à l'air très beau et le jeu à le mérite d'avoir un suivi exemplaire sans entourloupe à base de DLC et autre pass premium.
Puis les jeux de 100h mini, au secours...
Genre la cuisine, la libération des forts, le système de combat hyper simpliste, le commerce, les quêtes, l’écriture…
En vérité à part l’exploration et le fait que le jeu soit très beau, je lui trouve que des défauts. Je le trouve pas nul, mais je peux trouver mieux chez la concu sur chaque autre aspect du jeu, ce qui fait que l’ambition m’a dérangé. S’il avait été irréprochable il y aurait eu aucun souci, mais là ça donne vraiment l’impression d’une grosse tartine avec de la bouillabaisse, du roquefort, de la ratatouille, du Nutella, et même la marmite.
Tout ceci est évidemment subjectif, et c’est cool de savoir que le jeu plait, mais j’avoue être un peu deg de pas être rentré dedans quand je vois les avis. Je l’ai revendu après 43h de jeu.