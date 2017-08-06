Éditeur : indie.io

Développeur : Sword & Axe

Genre : T-RPG

Disponible sur PC

Prévu sur Switch

Date de sortie : 4 Septembre 2025

Langue : Anglais

Un quart de siècle est passé, alors qu’Irving et l’Ordre Éternel ont soigneusement reconstruit Verroa pour le protéger d’une éventuelle nouvelle guerre. Leurs efforts vont bientôt être mis à l’épreuve alors qu’une menace pointe à l’horizon. Son voisin, le Saint Empire Asverellien désire s’agrandir, et le fragile et divisé continent de Verroa semble être une proie facile. Tout ce qui se dresse devant lui pour l’en empêcher est la vingtaine de héros en devenir qui constituent l’Ordre.