profile
Jeux Vidéo
279
Likers
name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
group information
L'univers de
69
Likes
Likers
name : L'univers de "l'indé"
title : Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
screen name : jeux1d
url : http://www.gamekyo.com/group/jeux1d
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/08/2017
last update : 08/21/2025
description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
tags : ajouter des mots clés
articles : 3835
visites since opening : 15299883
subscribers : 36
bloggers : 14
channel
all
[Switch] Dark Deity 2 / Date de sortie
Stratégie




Éditeur : indie.io
Développeur : Sword & Axe
Genre : T-RPG
Disponible sur PC
Prévu sur Switch
Date de sortie : 4 Septembre 2025
Langue : Anglais

Un quart de siècle est passé, alors qu’Irving et l’Ordre Éternel ont soigneusement reconstruit Verroa pour le protéger d’une éventuelle nouvelle guerre. Leurs efforts vont bientôt être mis à l’épreuve alors qu’une menace pointe à l’horizon. Son voisin, le Saint Empire Asverellien désire s’agrandir, et le fragile et divisé continent de Verroa semble être une proie facile. Tout ce qui se dresse devant lui pour l’en empêcher est la vingtaine de héros en devenir qui constituent l’Ordre.


Steam
https://www.youtube.com/watch?v=6rPsCK7lotM
    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    gareauxloups
    posted the 08/14/2025 at 05:30 PM by nicolasgourry
    comments (0)
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo