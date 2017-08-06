description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître).
Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
Éditeur : indie.io
Développeur : Sword & Axe
Genre : T-RPG
Disponible sur PC
Prévu sur Switch
Date de sortie : 4 Septembre 2025
Langue : Anglais
Un quart de siècle est passé, alors qu’Irving et l’Ordre Éternel ont soigneusement reconstruit Verroa pour le protéger d’une éventuelle nouvelle guerre. Leurs efforts vont bientôt être mis à l’épreuve alors qu’une menace pointe à l’horizon. Son voisin, le Saint Empire Asverellien désire s’agrandir, et le fragile et divisé continent de Verroa semble être une proie facile. Tout ce qui se dresse devant lui pour l’en empêcher est la vingtaine de héros en devenir qui constituent l’Ordre.