Explorez un gigantesque vaisseau spatial à la dérive en orbite autour d’une mystérieuse planète, et incarnez MIO, une automate amnésique. Parcourez le Vaisseau, affrontez de terribles machines rebelles et débloquez de nouvelles aptitudes pour dévoiler les secrets de ce monde abandonné.

posted the 06/04/2025 at 04:45 PM by nicolasgourry