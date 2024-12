Éditeur : Today's Games

Développeur : Today's Games

Genre : Metroidvania

Prévu sur PC/PS5/XSX/Switch

Date de sortie : 31 Janvier 2025 (PC/Switch)

Q1 2025 (PS5/XSX)

Langues : Français / Anglais / Allemand / Coréen / Portugais / Espagnol / Chinois / Japonais / Russe.

Dans un monde où la vie organique a disparu depuis longtemps, ReSetna est éveillée par l’IA APEX pour faire face à la menace croissante du mystérieux Signal. Alors que le Signal sème le chaos en perturbant l’équilibre du monde et en poussant les robots à la folie, ReSetna, un robot équipé de technologies de pointe et d’aptitudes au combat, doit découvrir la vérité qui se cache derrière cette anomalie et éliminer l’influence du Signal. Accompagnée de son fidèle compagnon IXA, un drone, ReSetna parcourt un monde en ruines, rassemblant les morceaux pour percer le mystère du Project Ascendance tout en combattant de féroces ennemis et en levant le voile sur un sombre passé.