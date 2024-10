Tests

est de base un jeu. Voilà. Normalement, juste avec ça, vous savez à quoi vous attendre et ne me resterais qu’à mettre une note, fermer l’ordi et retourner m’éclater surmais j’ai une nette préférence à ce que l’on me voit comme un homme sérieux. Donc, aujourd’hui,est désormais une refonte pondue parsous la demande de PlayStation qui a visiblement un projet avec cette licence (un film déjà, et une potentielle suite soudainement teasée à la fin de ce « remake »). Le coup de la caméra un peu plus libre est hautement appréciable, le rendu a une très bonne gueule mais sans impressionner par rapport à l’époque à cause de souvenirs trompeurs, et on constate que les visages chelous façon Uncanny Valley sont toujours bien trop présents, tout comme l’enchaînement très brutal de certaines séquences. Certes, c’est un peu meilleur qu’à l’époque et encore heureux vu qu’une décennie s’est écoulée et on appréciera les quelques options QOL, en plus d’une chasse aux totems un peu mieux foutue pour mieux déceler les effets papillon pas très déchiffrables (mais c’est le principe d’un effet papillon).Mais le problème et même pour celui qui s’y essaierai la première fois, c’est quesent un peu le vieux. Genre une autre époque. Et je ne dis pas ça parce que c’est un scénario qui parvient à réunir plus d’une demi-douzaine d’hétérosexuels dans la même pièce, mais parce qu’on a surtout l’impression de voir une relique du passé, celle de Supermassive qui vous remarquerez n’a jamais réussi à retrouver un succès vraiment notable, tout simplement parce que plus grand-monde ne s’intéresse au genre (comme les walking-simulator vous remarquerez).C’est pour cela d’ailleurs quese remet tellement en question qu’on oublierait presque queest censé sortir un jour, et queest capable de sauter une génération entière le temps pour rendre la meilleure copie possible.était impressionnant à l’époque (je n’avais pas lâché un 8 pour rien) mais derrière le polish PS5 (et PC) se cache aujourd’hui des fondations branlantes qui vont au-delà de la PS4 car doit-on rappeler qu’à la base, c’était un jeu PS3 dédié au PS Move. A un retournement de situation près, son scénario est classique même pour un slasher et souffre d’une mise en place bien trop longue, encore plus d’ailleurs qu’à l’époque par son introduction « plus poussée ». Restera quelques bonnes séquences dont j’ai eu la preuve de l’appréciation même de la part d’un jeune public, et des jumpscares toujours très percutants.