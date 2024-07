Éditeur : Maximum Entertainment

Développeur : Maximum Entertainment

Genre : Combat

Prévu sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch

Date de sortie : 2024

Langues : Français / Anglais / Espagnol / Allemand / Italien.

Il y a trente-cinq ans, la métropole fourmillante et animée de New Libertis voit le jour à la suite d'une explosion phénoménale d'avancées technologiques. Cette renaissance industrielle donne lieu à une croissance rapide de la « Cité de fer », orchestrée par l'industriel Hieronymus Frazer, fondateur de la dorénavant omniprésente FALCORP.S'élevant au beau milieu de la ville, une structure monolithique du nom de Nouvelle Tour de Babel canalise l'énergie des zones extérieures pour alimenter les puissantes lampes des nombreux laboratoires de la FALCORP. À ses pieds, les ouvriers de la ville, aux côtés des gangsters, des fauteurs de troubles et des « autos » humanoïdes mécanisés, passent leur vie dans des conditions inhumaines, sans espoir de jamais s'en sortir.Disposant de ressources quasi illimitées, Frazer cherche maintenant à assurer sa prospérité et inaugurer l'ascension la plus spectaculaire de l'élite humaine. À cette fin, tout, absolument tout, est susceptible de servir de sacrifice à sa vision grandiose.Des champions téméraires et audacieux se soulèveront dans cette lutte pour le futur : le destin de la ville est entre vos mains !